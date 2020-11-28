كندا تبدأ عمليات التلقيح ضد كورونا مطلع 2021

المصدر: أوتاوا - د ب أ

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن عمليات تحصين واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سوف تبدأ مطلع عام 2021، ومن المتوقع أن يتم تلقيح غالبية الكنديين بحلول سبتمبر من العام المقبل.

وتم اختيار أحد كبار الجنرالات للإشراف على جهود الحكومة الكندية لأكبر عملية تحصين للمواطنين على الإطلاق.

وقال ترودو للصحافيين خارج مقر إقامته في أوتاوا: "المهم حقا هو عندما نعبر خط النهاية".

وأضاف: "الحقيقة هي أن الأطباء سلطوا الضوء على أنه إذا ما سارت الأمور وفقا للخطة، فيجب أن نكون قادرين على تلقيح غالبية الكنديين بحلول سبتمبر المقبل، ما يضعنا في وضع جيد للغاية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news