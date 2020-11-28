ترامب: سأترك البيت الأبيض إذا صوَّت المجمع الانتخابي لصالح بايدن

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس، لأول مرة، أنه سيترك البيت الأبيض، عندما تؤكد الهيئة الناخبة (المجمع الانتخابي) فوز خصمه الديمقراطي جون بايدن، في الانتخابات الرئاسية، في خطوة إضافية نحو الإقرار بهزيمته.

وبعدما قدم ترامب تهانيه إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الشكر، بادره صحافيون بطرح أسئلة، لاسيما ما إذا كان سيقر رسمياً بهزيمته، بعدما يؤكد كبار الناخبين انتقال الرئاسة إلى بايدن.

ورد ترامب: «سيكون من الصعب جداً القبول بذلك، لأننا نعرف جميعاً أن عملية تزوير واسعة جرت»، في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيخرج عندها من البيت الأبيض في 20 يناير، يوم أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، قال: «بالطبع سأفعل، وأنتم تعرفون ذلك».

ولتصريح ترامب هذا دلالة مهمة، في وقت يعتبر فيه رفضه الإقرار بفوز بايدن موقفاً فريداً في تاريخ الولايات المتحدة، حتى بعدما بات مؤكداً أن الصلاحيات الرئاسية ستنتقل إلى بايدن في بداية العام المقبل.

لكنه أضاف: «أعتقد أن أموراً كثيرة ستحصل، قبل الـ20» من يناير.

وفشلت كل الطعون التي قدمها ترامب حتى الآن، في وقت تؤكد فيه الولايات التي كانت حاسمة بالانتخابات الواحدة تلو الأخرى نتائج التصويت فيها.

ووصف ترامب البنية التحتية الانتخابية الأميركية بأنها تشهد تلك الموجودة «في دول العالم الثالث»، من غير أن يقدم أي دليل أو مؤشر ملموس لدعم اتهاماته للديمقراطيين بتزوير الانتخابات.

من جهة أخرى، أعلن أنه سيتوجه في 5 ديسمبر إلى ولاية جورجيا، التي تنظم في يناير انتخابات فرعية لملء مقعدين في مجلس الشيوخ، ستحسم نتيجتها الأغلبية فيه.

وفاز بايدن، النائب السابق للرئيس باراك أوباما بـ306 من كبار الناخبين، مقابل 232 لترامب، وحقق فوزه باستعادته عدداً من المعاقل الديمقراطية العريقة التي انتزعها ترامب عام 2016، مثل: بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن.

وأرغم ترامب، الإثنين الماضي، على إعطاء الضوء الأخضر لبدء عملية انتقال السلطة بين إدارته وإدارة الرئيس المنتخب، ما أتاح لبايدن الاطلاع على مختلف الملفات، والحصول على تمويل، وتلقي الإيجاز اليومي لأجهزة الاستخبارات الأميركية.

كما بات بإمكانه الاطلاع على المعلومات المتعلقة بوباء «كوفيد-19»، وسير تقدّم مختلف اللقاحات قيد التطوير.

ولعبت كيفية التعاطي مع الأزمة الصحية، في الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الفوضوية، دوراً حاسماً في هزيمته الانتخابية، في وقت تخطى فيه عدد الوفيات جراء «كوفيد-19» بالولايات المتحدة 260 ألفاً، أعلى حصيلة في العالم.

كما باشر بايدن (78 عاماً) التحضير لتوليه الرئاسة بإعلان أول التعيينات في إدارته المقبلة، ومن بين المسؤولين المعينين أعضاء عديدون سابقون في إدارة أوباما، مثل وزير الخارجية المقبل أنتوني بلينكن.

كما يعود وزير الخارجية الأسبق، جون كيري (76 عاماً)، إلى واشنطن مبعوثاً خاصاً للمناخ، في مؤشر إلى الأهمية التي يوليها بايدن لهذا الملف.

وسيعلن الرئيس المنتخب، الأسبوع المقبل، أعضاء فريقه الاقتصادي، مع ترقب تعيين الرئيسة السابقة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، جانيت يلين، وزيرة للمالية.

بايدن وترامب يحتفلان بعيد الشكر في هدوء وسط «الجائحة»

احتفل الرئيس الديمقراطي الأميركي المنتخب، جو بايدن، والرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعيد الشكر في هدوء بالقرب من المنزل أول من أمس، مثل ملايين الأميركيين، مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للولايات المتحدة.

وتلقى الأميركيون، الذين عادةً يجتمعون مع عائلاتهم في هذا العيد، دعويين متضاربتين: الأولى من الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي وصف بـ«التضحية» الامتناع عن السفر، والثانية من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي شجع «الأميركيين على التجمع في بيوتهم، وفي أماكن العبادة». وقضى بايدن العطلة في بلدة ريهوبوث الساحلية الصغيرة، في ولاية ديلاوير، حيث لديه هو وزوجته جيل منزل عطلات، واستضافا ابنتهما آشلي وزوجها على عشاء عيد الشكر. وقال بايدن، في تسجيل فيديو له ولزوجته، بثه على حسابه على «تويتر»، بمناسبة العيد، إن العائلة عادة تقيم تجمعاً كبيراً على جزيرة قبالة ولاية ماساتشوستس، لكنه بقي هذا العام في ديلاوير: «مع مجموعة صغيرة فحسب، حول مائدة العشاء»، بسبب الجائحة.

وفي خطابه إلى الأمة التي فقدت أكثر من 260 ألفاً بسبب الجائحة، قال الرئيس المنتخب إن الأميركيين يقدمون «تضحية مشتركة للبلاد بأسرها»، و«موقفاً له هدف موحد»، من خلال البقاء في المنزل مع أسرهم.

واعتاد الرئيس ترامب الاحتفال بالعطلات في منتجع مار ألاغو، في ولاية فلوريدا. لكنه بقي في منطقة واشنطن أمس. واشنطن - رويترز

- سيعلن بايدن، الأسبوع المقبل، أعضاء فريقه الاقتصادي، مع ترقب تعيين الرئيسة السابقة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، جانيت يلين، وزيرة للمالية.

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