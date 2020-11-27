جولة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف

المصدر: جنيف ■وام

أعلن المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، أمس، أن جولة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة، ستبدأ في جنيف، يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل. وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص لسورية، في بيان، إن الدورة الرابعة للجنة الدستورية السورية ستبحث في جدول الأعمال بشأن الأسس والمبادئ الوطنية، على أن تبحث في دورتها الخامسة التي قد تنعقد بجنيف أيضاً، في الخامس من يناير المقبل، المبادئ الأساسية للدستور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news