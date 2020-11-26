ترامب يعفو عن آخر «ديك رومي» قبيل ترك منصبه

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أكّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن اللقاحات والعلاجات ستُنهي جائحة فيروس كورونا المستجد قريباً، وذلك في الوقت الذي عفا فيه عن ديك رومي يحمل اسم «كورن»، عملاً بالتقليد السنوي في البيت الأبيض قبل عيد الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة «كوفيد-19».

وقال ترامب إن «عيد الشكر يوم مميز للديوك الرومية، لكنه لأكثريتها ليس يوماً سعيداً». وجاء كلامه خلال هذا الطقس السنوي في البيت الأبيض الذي يقوم به للمرة الأخيرة في ولايته قبيل تركه منصبه، وذلك بمناسبة العيد الذي يحل اليوم، ويستهلك خلاله الأميركيون على مائدة العشاء مع عائلاتهم 45 مليون ديك رومي.

ودعت السلطات الصحية الأميركيين، هذا العام، إلى ملازمة المنزل في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة، وتعلّق الحكومة الأميركية آمالاً كبيرة على لقاحات عدة قد تنال سريعاً الإذن الرسمي للبدء بحملات تلقيح على نطاق واسع.

وقال ترامب: «نحن ممتنون إزاء اللقاحات والعلاجات التي ستُنهي قريباً الجائحة»، ووجّه الشكر لأفراد الطواقم العلاجية والعاملين الاجتماعيين والعلماء على جهودهم.

وأضاف: «من الرائع أن نعلم بأن اللقاحات آتية، وهي ستصل على الأرجح اعتباراً من الأسبوع المقبل أو بعده بقليل»، وذلك قبل منح «العفو الكامل» للديك الرومي «كورن» في حدائق البيت الأبيض.

ونال «كورن» هذا العفو بعدما تغلب على ديك رومي آخر بنتيجة تصويت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لكن المنافس الخاسر «كوب» سينجو أيضاً وفق التقليد.

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مليون ديك رومي يستهلكها الأميركيون في يوم «عيد الشكر».

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