شركة صينية تطلب طرح لقاح "كورونا" للجمهور.. ومليون شخص حصلوا عليه

المصدر: بكين - د ب أ

أصبحت "تشاينا ناشونال بايوتيك جروب" للأدوية أول شركة في الصين تقدم طلباً للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لطرحه للجمهور هناك، طبقاً لما قاله مدير الشركة الأم، "سينوفارم"، لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأربعاء.

ورغم أنه لم يتم إصدار أي بيانات بشأن فعالية اللقاح حتى الآن، تم اعطاؤه لحوالي مليون شخص بالفعل، في إطار برنامج تلقيح عاجل، طبقا لما ذكرته شركة "سينوفارم" الأسبوع الماضي.

ولم ترد تقارير بشأن حدوث آثار جانبية شديدة، وظهرت أعراض خفيفة فقط على بعض المشاركين، طبقا للتقرير.

وتتحدث وسائل إعلام رسمية صينية منذ أسابيع عن برامج إعطاء اللقاح لمجموعات معينة من السكان، مثل أفراد الجيش الصيني وموظفي الصحة، والدبلوماسيين وموظفي بالشركات الحكومية.

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