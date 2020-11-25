سوريا تسجل 74 إصابة جديدة بـ "كورونا" و5 حالات وفاة

المصدر: سانا - دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 58 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7369 شفيت منها 3213 وتوفيت 385 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news