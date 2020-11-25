ماكرون: اللقاح ضد "كورونا" لن يكون إجباريا في فرنسا

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، حزمة تدابير ترمي إلى تخفيف الحجر الصحي المفروض لاحتواء كوفيد-19 مع اقتراب عيد الميلاد. وفي كلمة متلفزة، أعلن ماكرون أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية" وبينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية اكتوبر ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل على أن تغلق أبوابها في الساعة 21,00.

وفي المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة. وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم ولفترة ثلاث ساعات بدلا من كلم واحد وساعة واحدة فقط.

وفي الإطار نفسه، أوضح ماكرون أنه سيتم رفع الحجر الصحي الشامل يوم 15 ديسمبر واستبداله بحظر تجول على الصعيد الوطني من الساعة 21,00 حتى الساعة السابعة صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 ديسمبر من هذا الاجراء.

وأورد ماكرون انه اعتبارا من منتصف ديسمبر، "سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وابتداء من 15 ديسمبر، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح ابوابها مع التزام المعايير الصحية.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى "مواصلة جهودهم" في التصدي لكوفيد-19، إذ "رغم اننا ابطأنا انتشار الفيروس فانه لا يزال موجودا".

وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ اولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية ديسمبر أو بداية يناير على أن تشمل "الاكثر ضعفا".

وإذ رجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية ديسمبر"، أكد أنه "يمكن استخدامها ما أن توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.

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