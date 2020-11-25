نتنياهو يبحث مع ولي عهد البحرين تعزيز التعاون

المصدر: المنامة - د.ب.أ

أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن اتصالاً هاتفياً جرى بين ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وعبّر نتنياهو خلال الاتصال عن خالص تعازيه في وفاة رئيس الوزراء البحريني الراحل، الأمير خليفة بن سلمان، وأضافت الوكالة، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، أنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، زار إسرائيل، الأسبوع الماضي، في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني رفيع المستوى لإسرائيل، وذلك بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

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