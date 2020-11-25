رئيس «ميونيخ للأمن» يهاجم ترامب

المصدر: برلين - د.ب.أ

اتهم رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشنجر، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب «بتسميم سياسي للمنابع». وقال إيشنجر لإذاعة «برلين - براندنبورج»: «رغم أن ترامب أدرك أنه خسر الانتخابات الرئاسية؛ فسيستمر في (حبك أسطورة أنه خسر ظلماً)». وأضاف أن ترامب أثقل بذلك كاهل خليفته في المنصب جو بايدن، حيث سيكون من الضرورة أن يكافح ضد فكرة أنه موجود في منصبه ظلماً.

وأوضح إيشنجر أن ترامب يرمي بهذه الاستراتيجية إلى تحقيق هدفين، فهو يسعى إلى إبقاء الناخبين الذين يزيد عددهم على 70 مليون شخص والذين انتخبوه على قناعة بأنهم اختاروا الشخص الصائب، وفي الوقت ذاته يسعى ترامب إلى ضمان أن يحصل الجمهوريون على فرصة في انتخابات مجلس النواب المقررة بعد عامين.

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