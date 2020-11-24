انفجار سيارة مفخخة في سورية ومقتل 5 أشخاص

المصدر: بيروت - أ ف ب

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب الواقعة في شمال سورية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن انفجار سيارة في المدينة كان يستقلّها رئيس مخفر الشرطة في بلدة مجاورة، ما تسبّب بمقتله مع عنصرين مع مرافقه وسائقه، بالإضافة الى مدنيين اثنين.

وتسبّب الانفجار بإصابة 19 آخرين بجروح، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن عبوة ناسفة زرعت في سيارة القيادي وانفجرت أثناء تواجده قرب مركز للشرطة في مدينة الباب.

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