روسيا تعلن أن لقاحها المضاد لـ"كورونا" فعّال بنسبة 95%

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن لقاحها "Sputnik V" المضاد لفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19) الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى. إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

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