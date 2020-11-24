جونسون: طريق الخلاص من فيروس كورونا "يلوح في الأفق"

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "طريق الخلاص" من فيروس كورونا يلوح في الأفق، موضحا أن القيود الصارمة المفروضة في إنجلترا لن تمدد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني إن "الاختراقات على صعيد العلاج، واختبارات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تنبئ بأن الحل العلمي يلوح في الأفق".

وتابع جونسون: "ندرك في قرارة أنفسنا أننا سننجح العام المقبل. بحلول فصل الربيع يفترض أن تقلّص هذه النجاحات الحاجة إلى القيود التي عانينا منها في العام 2020".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "لقد اجتزنا منعطفا وطريق الخلاص يلوح أمامنا"، لكنّه حذّر من أن احتفالات "عيد الميلاد لن تكون كالمعتاد والطريق إلى الربيع لا يزال طويلا".

وأعلن جونسون أن بريطانيا ستشهد بعد الثاني من ديسمبر نظاما متفاوتا من القيود المناطقية المشددة، سيترافق مع حملة فحوص واسعة النطاق في المناطق الأكثر تضررا.

وسيتيح تخفيف القيود للناس مغادرة منازلهم لأي سبب كان، وسيسمح مجددا بإحياء المراسم الدينية وإقامة الأنشطة الترفيهية، كما سيسمح لما يصل إلى أربعة آلاف متفرّج بالحضور إلى الملاعب الرياضية ومتابعة المنافسات في أنحاء من إنجلترا لم تشهد تفشيا واسع النطاق.

وأعلن جونسون عن إعفاءات "لمدة محدودة" للسماح بلم شمل العائلات في عيد الميلاد.

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