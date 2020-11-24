«فتح»: توصلنا إلى تفاهمات مع حملة بايدن

المصدر: رام الله - د.ب.أ

كشف مسؤول في حركة «فتح»، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي، ومستقبل العلاقات مع إسرائيل. وكانت السلطة الفلسطينية قررت، الأسبوع الماضي، إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو ستة أشهر من تعليقها، احتجاجاً على المخطط الإسرائيلي لفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. وتضمنت الخطوة الفلسطينية عودة التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.

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