وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يجتمعون في النيجر لمناقشة مكافحة العنف والتطرف

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، أنها ستعقد في يومي 27 و28 نوفمبر الجاري الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية»، التي تستضيفها النيجر في العاصمة نيامي.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح له أمس: «جدول أعمال الدورة الـ47 يتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها: القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية عن الروهينغا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى».

ويناقش وزراء الخارجية خلال يومين «قضايا سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية عدة، والمسائل التي تتعلق بشؤون العلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والتقدم المحرز في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025».

من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول «التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي».

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