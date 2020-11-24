وفاة رئيس موريتانيا السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله

المصدر: نواكشوط - د.ب.أ

أقيمت، أمس، في الجامع العتيق بنواكشوط صلاة الجنازة على الرئيس الموريتاني الأسبق، سيدي ولد الشيخ عبدالله، الذي توفي فجر أمس، وحضر الصلاة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وكبار الوزراء والعسكريين والأمنيين في البلاد، وجمهور كبير، فيما أعلنت الرئاسة حداداً رسمياً لثلاثة أيام.

وتوفي ولد الشيخ عبدالله بإحدى المصحات الخاصة، بعدما نقل إليها لتلقي العلاج من وعكة مفاجئة ألمت به، وتوفي بأزمة قلبية.

وكان قد عاد منذ 10 أيام من إسطنبول، حيث خضع لعملية قسطرة لمضاعفات مرض القلب.

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