السعودية: لقاحات ضد كورونا ستكون مجانا ومتاحة للجميع بالمملكة

المصدر: الرياض - د ب أ

أكد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الإثنين، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن لقاحات الفيروس ستكون متاحة للجميع مجاناً في المملكة.

وقال العبدالعالي في تصريح له اليوم الاثنين "تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية عام 2021".

وأكد العبد العالي أن رصد الحالات المؤكدة حول العالم لايزال مستمراً، إلا أنه طمأن الجميع بأن الظروف في المملكة مستقرة ومطمئنة وفي مستويات التحكم والسيطرة في مواجهة جائحة كورونا"، وكشف أن ذلك انعكس على عدة مؤشرات، منها مؤشرات الحالات الحرجة، إذ شهد الأسبوع الحالي انخفاضا في نسبة الحالات الحرجة بنسبة 6.3% مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعا فيها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 355 ألف و489حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 343 ألف و816 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5796 حالة وفاة،

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