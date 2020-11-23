لقاح "كورونا" المصري يقترب من المرحلة النهائية

المصدر: القاهرة - متابعات

أكد مصدر بالمركز القومى للبحوث في مصر، أن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آمن تمامًا، واقترب من مراحله النهائية، حيث سيجرى البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، مؤكداً أن التجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية وفاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز 90%.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المصدر قوله، إن المركز بانتظار اعتمادات هيئة الدواء المصرية، لبدء التجارب الإكلينيكية، وإخطار منظمة الصحة العالمية، بالبدء فى الاختبارات، ثم التقدم بملف اللقاح لمنظمة الصحة العالمية لاعتماده وإقراره والموافقة عليه لبدء طرحه فى الأسواق، وأوضح أنه تم تجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقاً للمعايير والإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشأن التجارب الإكلينيكية.

ولفت إلى أن اللقاح المصرى "covied vacc1"، اقترب من مراحله النهائية، مشيرا إلى أن بدء التجارب الإكلينيكة للقاح على المتبرعين، متوقف على منح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المنتج للقاح.

وتابع المصدر أن اللقاح المصري covied vacc1 تجاوز مرحلة البحوث، وأثبت نجاحه فى التجارب على الحيوانات، وسيكون للفئات العمرية فوق الـ18 عامًا، وما أقل من ذلك سيكون وفقًا لتجارب معينة عليهم، بعد أخذ التصاريح الكاملة للاستخدام واعتماده رسمياً بعد ثبوت نجاحه فى الاختبارات الإكلينيكية على المتبرعين.

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