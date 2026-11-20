تنظم «سكينة»، الشبكة المتخصصة في مجال الصحة النفسية، التابعة لشركة «صحة»، إحدى شركات «بيورهيلث»، اليوم، القمة التعليمية الأولى لـ«سكينة للأطفال»، في فندق «كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد»، بمشاركة خبراء ومتخصصين في قطاعَي الرعاية الصحية والتعليم، لمناقشة سبل تعزيز الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والتدخل المبكر، وتنسيق خدمات الدعم النفسي.

وتقام القمة برعاية الشيخة حمدة بنت خليفة آل نهيان، سفيرة «سكينة» للمبادرات الاستراتيجية، تحت شعار «من الطفولة المبكرة إلى الشباب: دعم المرونة النفسية في مختلف مراحل النمو»، وتركز على تطور احتياجات الصحة النفسية خلال مراحل الطفولة والمراهقة وبداية مرحلة الرشد، وسبل توفير الدعم المناسب لكل مرحلة، وتتناول جلسات القمة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والتعليمية والأسر، بما يسهم في التعرف المبكر إلى مؤشرات المشكلات النفسية، والتدخل في الوقت المناسب، وضمان استمرارية الرعاية، إلى جانب مناقشة سبل تقليص الفجوات بين المؤسسات التعليمية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتيسير وصول الأطفال والمراهقين والشباب إلى الخدمات المناسبة.

ويتضمن البرنامج العلمي موضوعات تتعلق بنمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، والعافية النفسية للطلبة، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والأساليب الإكلينيكية والعلاجية، إضافة إلى جلسات يقودها خبراء ونقاشات متعددة التخصصات تستعرض استراتيجيات قائمة على الأدلة لتعزيز المرونة النفسية، ودعم التدخل المبكر وتحسين التنسيق بين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المجتمعية.

وتركز المناقشات على تحويل المعارف والتوصيات إلى ممارسات عملية تسهم في تطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز ترابطها وسهولة الوصول إليها، بما يستجيب لاحتياجات الأطفال والمراهقين وأسرهم.

وقالت الشيخة حمدة بنت خليفة آل نهيان إن دعم الصحة النفسية للأطفال مسؤولية مشتركة، تتجاوز نطاق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أهمية تكامل أدوار الأسر والمدارس والمجتمعات في مساعدة الأجيال الشابة على النمو بثقة ومرونة نفسية، من خلال تعزيز الوعي وتوفير الدعم المبكر وتوثيق التعاون، بما يسهم في تهيئة بيئات توفر للأطفال والمراهقين المساندة اللازمة في مختلف مراحل نموهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سكينة»، الدكتور زين علي اليافعي، إن تلبية احتياجات الأطفال والمراهقين في مجال الصحة النفسية تتطلب نهجاً يتجاوز الرعاية الإكلينيكية، ويجمع بين الوقاية والتعرف المبكر إلى الاحتياجات النفسية والخبرة التخصصية والدعم المستمر، من خلال التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية والكوادر التعليمية والأسر.

وأوضح أن القمة تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التعرف إلى الاحتياجات النفسية والحصول على الدعم والرعاية الملائمين في الوقت المناسب.