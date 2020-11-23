بايدن يعلن أسماء أول الأعضاء في إدارته غداً

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، غداً، أسماء أول الأعضاء في إدارته المقبلة، وفق ما قال مستشاره المقرب رون كلاين.

ويمضي بايدن في استعداداته لتسلم الحكم في 20 يناير المقبل، على الرغم من تحرك الرئيس، دونالد ترامب، على جبهات متعددة لمحاولة إلغاء نتائج التصويت، الذي جرى في الثالث من نوفمبر الجاري.

وقال كلاين، الذي سيترأس مكتب بايدن، لشبكة «إيه بي سي»: «سترون التعيينات الأولى لحكومة الرئيس المنتخب غداً»، من دون أن يشأ تحديد الحقائب المعنية أو بعض الأسماء، وأضاف: «ينبغي انتظار أن يقوم الرئيس المنتخب بذلك بنفسه غداً».

وتعليقاً على محاولة فريق ترامب منع بعض الولايات من المصادقة على نتائج الانتخابات، مع الاستمرار في متابعة الطعون القانونية التي فشلت حتى الآن، قال كلاين إن «دونالد ترامب يرفض الديمقراطية، فهو يطلق ادعاءات لا أساس لها عن تزوير الأصوات، ودعاوى لا أساس لها رفضتها 34 محكمة».

وأعتبر أن الأمر «مزعج وضار»، لكنه أكد أنه «لن يغير نتيجة ما سيحدث في الساعة 12 ظهر 20 يناير 2021، وسيصبح جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة».

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