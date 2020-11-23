16 وفاة و1560 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة، و1560 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 84.30%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.86%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وقال مستشارون للصحة العامة، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بـ«كورونا» في غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى، حيث يشغل المصابون بالفيروس 79 جهازاً من 100 جهاز تنفس اصطناعي موجودة في غزة. وسجلت غزة نحو 14 ألف إصابة، و65 وفاة بالفيروس، منذ أغسطس الماضي.

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