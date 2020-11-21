ماكرون يحيي «شجاعة» الرئيس الجزائري ويأمل «نجاح العملية الانتقالية»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرتها أمس مجلة «جون أفريك»، أنه سيفعل «كل ما أمكن»، من أجل «مساعدة» الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «الشجاع»، من أجل «إنجاح العملية الانتقالية» في الجزائر. وقال الرئيس ماكرون: «سأفعل ما بوسعي، من أجل مساعدة الرئيس تبون في هذه المرحلة الانتقالية.. إنه شجاع»، مضيفاً: «يجب أن نفعل كل ما أمكن لإنجاح العملية الانتقالية، ما لم تنجح الجزائر لا يمكن لإفريقيا النجاح».

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