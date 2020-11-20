بالفيديو.. أول جريمة قتل بسبب قناع "كورونا" في روسيا

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

وقعت أول جريمة قتل في روسيا بسبب الشجار حول الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا.

وووفقاً لوكالة "فيستي" الروسية تم إرسال المشتبه به في جريمة القتل بعد مشاجرة حول قناع في حافلة صغيرة (أتوبيس) بالقرب من سانت بطرسبرغ إلى مركز احتجاز قبل المحاكمة، التي يحين موعدها بعد شهرين.

وسيظل أليكسي فيربتسكي، البالغ من العمر 40 عامًا، من سكان أورينبورغ، في السجن حتى 18 يناير على الأقل.

وكان المجني عليه في وقت متأخر من مساء يوم 17 نوفمبر، نائب رئيس "مركز أبحاث رزيفسك لفحص الخوذات والدروع الواقية من الرصاص" أندريه خابورسكي، البالغ من العمر 53 عامًا، والذي كان عائداً إلى مورينو بالحافلة الصغيرة.

قبل المغادرة، أدلى أندريه خابورسكي بملاحظة لزوجين كانا يجلسان بدون أقنعة طبية؛ وتلا ذلك اشتباك قام خلاله المجني عليه بصفع فيربتسكي، فقام الأخير بالقفز من مقعده واندفع وراء الضحية، وتبعته صديقته البالغة من العمر 34 عامًا.

كانت هناك معركة قصيرة في الشارع، لكن فيربتسكي، الذي أدين سابقًا بتهريب المخدرات والتسبب في أذى جسدي خطير، لم يكتف بضرب الضحية بقبضتيه، بل سحب سكينًا وطعن بها ظهر الضحية.

وفي وقت لاحق، تبين أن الضربة كانت قاتلة، على الرغم من أن خابورسكي كان قادرًا على المشي لبضع مئات من الأمتار.

اختفى المهاجم وصديقته، وبعد يوم واحد، تم احتجازهما في شقة مستأجرة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من مسرح الجريمة.

والمرأة هي الشاهد الرئيسي في القضية.

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