السيدة الأرجنتينية الأولى تقاضي «جوجل»

لجأت السيدة الأرجنتينية الأولى فابيولا يانييز إلى القضاء الأربعاء لجعل «جوجل» تبرر منشوراً اعتبرته شريكة الرئيس ألبرتو فرنانديز «محقراً للنساء».

وقدمت يانييز شكوى إلى المحكمة المدنية والتجارية لمدينة بوينوس أيرس بعدما ظهر في 12 الجاري «عنوان مشين حيث كان يفترض أن يظهر اسم السيدة الأولى ومهنتها» في مجموعة المعلومات على يمين صفحة محرك البحث، وفق ما قال محاميها لويس جولدين في بيان.

وجاء في الشكوى «في اللوحة الديناميكية لمحرك البحث الرئيسي على الموقع، بدلاً من وصف مهنتها، وصفت بطريقة محقرّة وتشهيرية، كما كان يفترض أن يدرج اسمها الكامل».

وعندما يجري البحث عن مهنة يانييز على «جوجل» توصف السيدة الأرجنتينية الاولى بوصف يدل على عدم الاضطلاع بأي دور فاعل، إضافة إلى تغيير اسمها.

ويانييز هي صحفية وممثلة تبلغ من العمر 39 عاماً وعلى علاقة بالرئيس الأرجنتيني منذ العام 2014. وبصفتها السيدة الأولى، تقود أعمالاً خيرية، خصوصاً مع الأطفال وتنشر صور الحملات التي تقوم بها في هذا الصدد على حسابها الشخصي في «إنستجرام» من دون المشاركة في النشاطات السياسية.

وفي الشكوى المقدمة، طلبت يانييز أيضاً أن يوضح القضاء بالتفصيل و«بدقة» كيف نشر هذا الوصف ومدة ظهوره وأن يراجع «الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن هذا المنشور».

وكانت نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر هي التي أخطرته بهذا الهجوم على شريكته في محرك البحث وأوصت بمحاميها الخاص لويس جولدين الذي يمثلها في دعوى قضائية أخرى مقامة على «جوجل» في أغسطس/آب بعد تصنيفها على أنها «سارقة الأمة الأرجنتينية».

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