إثيوبيا تتهم مدير «الصحة العالمية» بدعم تيغراي بالأسلحة

المصدر: أديس أبابا ■رويترز

اتّهم الجيش الإثيوبي مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، بمحاولة شراء أسلحة، وحشد الدعم الدبلوماسي، للحزب السياسي المهيمن في إقليم تيغراي الذي يقاتل القوات الاتحادية.

وقال رئيس أركان الجيش، الجنرال برهانو جولا، في بيان بثه التلفزيون: «هذا الرجل عضو في تلك المجموعة ومجرم»، ودعا إلى عزله من منصبه، لكنه لم يقدم أي دليل على اتهاماته. ولم تورد منظمة الصحة العالمية تعليقاً فورياً على الاتهام الموجه إلى تيدروس، وهو إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي.

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