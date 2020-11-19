أول تراجع لإصابات «كورونا» في أوروبا منذ 3 أشهر

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

تراجع عدد الإصابات الجديدة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للمرة الأولى في أوروبا منذ ثلاثة أشهر، إلا أن الوفيات في أوروبا استمرت بالارتفاع على ما أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية أمس.

وأوضحت منظمة الصحة أن نحو أربعة ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد الماضي، فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.

ولاتزال أوروبا أكثر المناطق تضرراً من الوباء، وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليوناً حتى أول من أمس، وسجل فيها الأسبوع الماضي 46% من إجمالي الإصابات في العالم، و49% من الوفيات.

وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات لاتزال مرتفعة مع 1.48 مليون حالة جديدة، لكنها شددت على أنه للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم في أوروبا تراجعاً بنسبة 10% في الحالات الأسبوعية.

وأضافت المنظمة أنه في الوقت نفسه، سجلت القارة الأوروبية أكثر من 29 ألف حالة وفاة، بارتفاع نسبته 18% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 30% مقارنة مع الأسبوع السابق.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 1.339.130 مليون شخص في العالم منذ ظهور الوباء، فيما أصيب أكثر من 55.614.470 مليون شخص في العالم بالفيروس، تعافى منهم 35.645.800 مليوناً على الأقل حتى أمس.

• 15 مليون إصابة بالفيروس في أوروبا منذ ظهور الوباء.

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