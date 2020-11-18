استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي 23 نوفمبر

المصدر: طرابلس - د.ب.أ

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إنه تقرر استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الإنترنت في 23 نوفمبر الجاري، بغية التوصل إلى اتفاق حول معايير الاختيار للمجلس الرئاسي بعد إصلاحه، ومنصب رئيس الوزراء.

وأضافت، في بيان صحافي، أن خارطة الطريق الصادرة عن الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، ووثيقة الاختصاصات ومعايير الترشح، والبيان الصادر عن المشاركات، هي المخرجات الرسمية لهذه الجولة.

وكان ممثلو الليبيين في ملتقى الحوار السياسي، البالغ عددهم 75 مشاركاً، توافقوا على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات صدقية، وذلك في 24 ديسمبر 2021، كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية بما يتماشى مع خلاصات مؤتمر برلين، وحددوا هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي، ورئيساً للحكومة منفصلاً عن المجلس، وحددوا أيضاً معايير الترشح لهذين المنصبين.

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