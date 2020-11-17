بوتين يحث دول "بريكس" على إنتاج لقاحي روسيا ضد "كورونا"

المصدر: موسكو - أ ف ب

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، نظراءه الأعضاء في تحالف بريكس لكبرى الدول الناشئة، إلى المبادرة على نطاق واسع لإنتاج اللقاحين المضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اللذين طورتهما روسيا.

وفي حديثه خلال قمة عبر الإنترنت تشارك فيها إلى جانب روسيا، البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، شجع بوتين أعضاء بريكس الأربعة الآخرين على تصنيع وتوزيع اللقاحين.

وقال بوتين: "هناك لقاحان روسيان، وهما ناجحان ويعملان بفعالية وأمان، من المهم للغاية أن نتحد من أجل إنتاج هذين اللقاحين ووضعهما قيد التداول على نطاق واسع".

وأشار بوتين إلى أن لروسيا اتفاقيات سارية مع الهند والبرازيل لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك في" المضاد لكوفيد-19، فضلاً عن اتفاقيات للتصنيع مع الصين والهند.

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