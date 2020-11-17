الجزائر تعاود فرض «قيود كورونا» بعد ارتفاع الإصابات

المصدر: الجزائر - رويترز

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، عبدالعزيز جراد، إن الجزائر ستعاود فرض قيود، تستهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ابتداء من اليوم.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن ذلك يشمل إغلاق الصالات الرياضية، والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه وأسواق السيارات المستعملة، والحد من ساعات عمل بعض المتاجر.

وأضاف أن «الإجراءات الجديدة تهدف إلى التصدي للمرحلة المقلقة، التي تمر بها البلاد من حيث تطور الوضع الوبائي». وبموجب هذه القيود، ستغلق أنشطة، مثل: المقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة، ومتاجر الألعاب من الساعة الثالثة مساء. وكانت الجزائر بدأت تخفيف القيود في يونيو الماضي، بعد تراجع عدد الحالات، قبل أن تعاود الارتفاع.

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