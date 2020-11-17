إيران تسجل زيادة قياسية في الإصابات والوفيات بـ «كورونا»

المصدر: طهران - رويترز

أعلنت إيران، أمس، أنها سجلت 13053 إصابة، و486 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في حصيلة قياسية يومية للإصابات والوفيات جراء الفيروس، فيما تعمل الحكومة على فرض قيود أشد صرامة للحد من تفشي الجائحة في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الإصابات، منذ تفشي الجائحة، بلغ 775121 حالة، والوفيات 41979.

وأعلنت الحكومة أنها ستفرض قيوداً أشد صرامة على طهران و100 مدينة وبلدة أخرى، اعتباراً من 21 نوفمبر الجاري لمدة أسبوعين، تشمل إغلاق الشركات والخدمات غير الضرورية.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن السلطات الطبية قولها إن بعض المستشفيات، لم تعد لديها أسرة متاحة للمرضى الجدد.

وحذر رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي، من أن الوفيات قد تصل إلى 1000 في اليوم بالعاصمة، خلال الأسابيع المقبلة، وحثت السلطات السكان على اتباع الإرشادات الصحية، التي تتطلب التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، وحذرت من أن أمامها أشهراً في غاية الصعوبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news