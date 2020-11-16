العراق ينفذ حكم الإعدام شنقاً في 21 إرهابياً

المصدر: بغداد - رويترز

نفذ العراق اليوم الاثنين حكم الإعدام شنقاً في 21 شخصاً أدينوا بالإرهاب والقتل حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية العراقية، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات في البلاد منذ هزيمة تنظيم "داعش" عام 2017.

وجاء في البيان أن من بين من نُفذ فيهم حكم الإعدام في سجن بمدينة الناصرية الجنوبية أشخاص كان لهم دور في هجومين انتحاريين راح ضحيتهما العشرات في بلدة تلعفر الشمالية.

ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل عن هويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.

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