تبون ينتهي من البروتوكول العلاجي

المصدر: الجزائر - رويترز

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبدالمجيد تبون انتهى من البروتوكول العلاجي لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيخضع لفحوص لمتابعة حالته.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: «تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، بإطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حالياً الفحوص الطبية لما بعد البروتوكول». وكان تبون نُقل جواً إلى مستشفى بألمانيا قبل 19 يوماً بعدما أصيب بفيروس كورونا.

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