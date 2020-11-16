تونس تمدّد تدابير الوقاية من «كورونا» 3 أسابيع

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت الحكومة التونسية تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن الإجراءات ستستثني مؤسسات التكوين والتعليم مع تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.

وفرضت تونس تدابير منذ نحو شهر، مثل حظر التجوال الليلي، ومنع كل التظاهرات والتجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات العامة، وقيود على أنشطة المقاهي والمطاعم المجبرة للعمل إلى حدود الساعة الرابعة عصراً فقط.

وفي آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، أصيب 1671 شخصاً بالفيروس في حصيلة يومية جديدة، و15 حالة وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2279.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news