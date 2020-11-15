قفزة غير مسبوقة بإصابات «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

في قفزة غير مسبوقة، وثانية على التوالي، سجلت روسيا، للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في روسيا، أمس، في تقريرها اليومي، عن رصد 22702 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 21983 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.2% من المرضى الجدد، بحسب قناة «آر تي العربية».

وتتوزع الإصابات الجديدة بين أقاليم روسيا الـ85 كافة، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي تعد بؤرة تفشي الوباء (6427 إصابة) وسان بطرسبورغ (1852 إصابة).

وتخطى بذلك عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا»، التي سجلت في موسكو منذ بداية الجائحة، عتبة نصف المليون، وبلغ 503943 إصابة، بما في ذلك 7712 حالة وفاة. وارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد-19» في روسيا خلال اليوم الأخير، بواقع 391 حالة وفاة، مقابل 411 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.2%، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصبح مليوناً و903253 إصابة مؤكدة منها 32834 حالة وفاة و444890 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ3685 حالة نشطة منذ أول من أمس).

وتماثل 18626 مريضاً للشفاء من «كوفيد-19» خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي المتعافين في روسيا مليوناً و425 ألفاً و529.

وأجري في روسيا، حتى أمس، أكثر من 67.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس (منها 601 ألف خلال آخر 24 ساعة)، ولايزال أكثر من 452 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وعلى خلفية تفشي «كورونا» بوتيرة غير مسبوقة في روسيا مع بداية فصل الصيف، تسعى السلطات إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حتى نهاية العام الجاري.

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