مصادر: ترامب يفكر في إطلاق قناة تلفزيونية

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه مع اتضاح صورة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ناقش ترامب مع مستشاريه الفعاليات الإعلامية المحتملة، وضمان ظهوره على الساحة، بما يبقيه في دائرة الضوء قبل محاولة محتملة للعودة للبيت الأبيض في 2024، وأوضحت المصادر أن ترامب يفكر في إطلاق قناة تلفزيونية، أو شركة تواصل اجتماعي، لمواجهة من يرى أنهم «خانوه، وأعاقوا قدرته على التواصل المباشر مع الشعب الأميركي».

ونشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تقريراً، تناولت فيه فرص ترامب في مجال الإعلام، إذا قرر بالفعل الإقدام على هذه خطوة. وبحسب التقرير، فإنه قبل أربع سنوات، عندما رجحت استطلاعات الرأي فوز منافسة ترامب آنذاك الديمقراطية هيلاري كلينتون بالرئاسة، كانت الخطوة التالية المتوقعة منه هي إطلاق قناة تلفزيونية تحمل اسمه، إلا أن فوزه المفاجئ غيّر كل ذلك.

وذكرت الصحيفة أن ترامب يحظى بجاذبية لدى مشاهدي شبكات القنوات الإخبارية بشكل خاص، حتى إن مشاهدات شبكات (سي إن إن) و(فوكس نيوز) و(إم إس إن بي سي) ارتفعت، منذ دخول ترامب أول سباق رئاسي، بل وسجلت مستويات قياسية العام الجاري.

وأوضحت أن إطلاق شبكة تلفزيونية تحمل اسم «ترامب» - وهي فكرة طُرحت قبل أربع سنوات - سيكون أمراً صعباً، مع ابتعاد المستهلكين عن الاشتراكات التلفزيونية المدفوعة الأجر، ومن ثم فإن الإقدام على دفع رسوم ترخيص لقناة جديدة سيكون تحدياً كبيراً.

وقال الرئيس السابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، جون كلاين: «إذا كانت (فوكس نيوز) تتسم بالذكاء، فستدفع كثيراً من المال لترامب، ليظهر حصرياً على شبكتها».

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