مستشار: البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لدونالد ترامب

المصدر: واشنطن- أ ف ب

قال بيتر نافارو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن البيت الأبيض يستعد لولاية ثانية لدونالد ترامب الذي يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن.

وقال نافارو لمحطة "فوكس بيزنيس": "في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترامب".

وأضاف: "من المهم جدا أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها وعملية اقتراعية قانونية وتحقيقا حول العدد المتزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريباً على إعلان وسائل الإعلام الأميركية فوز الديموقراطي جو بايدن بها استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أميركية عدة. ويؤكد ترامب وداعموه حصول عمليات تزوير من دون أن يعرضوا أي أدلة عليها.

وأشارت وكالات أميركية مكلفة بأمن الانتخابات إلى عدم توافر "أي دليل" لديها بحصول قرصنة انتخابية.

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