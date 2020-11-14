42 قتيلاً وفقدان 20.. حصيلة إعصار فامكو بالفلبين

المصدر: مانيلا - وكالات

قالت الشرطة الفلبينية إن حصيلة القتلى، جراء الإعصار فامكو، وصلت إلى 42 قتيلاً، ولايزال 20 شخصاً مفقودين، بعد فيضانات وانهيارات أرضية.

ومن بين القتلى عائلة من خمسة أشخاص، طمرت في انهيار أرضي بإقليم بينغيت شمال الفلبين، واثنان من المهندسين الحكوميين، الذين كانوا يجرون تفتيشاً وعملية إنقاذ، بحسب الشرطة.

وجرى الإبلاغ عن إصابة 43 شخصاً، في حوادث متفرقة، جراء الإعصار الذي ضرب جزيرة لوزون.

وهاجم الإعصار فامكو، وهو الإعصار الحادي والعشرين والأكثر فتكاً، الذي يضرب الفلبين هذا العام، الجزيرة مساء الأربعاء وصباح الخميس.

وغمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل، ولجأ كثير من السكان إلى أسطح البيوت.

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