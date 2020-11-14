رئيس شركة «فيس بوك»: بايدن هو الرئيس المقبل

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

قال رئيس شركة «فيس بوك» مارك زوكربيرغ للموظفين في مكالمة هاتفية للشركة، إن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة، بينما انتقد المعلومات المضللة التي نشرها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما أفاد موقع «بازفيد نيوز» نقلاً عن تسجيل مكالمة صوتية. ونقل عن زوكربيرغ قوله: «أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة، وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل».

وأضاف: «من المهم أن يثق الناس بأن الانتخابات كانت نزيهة في الأساس».

وبحسب ما ورد، فقد أبلغ زوكربيرغ موظفي فيس بوك بأنه «من غير المفيد» للأشخاص استخدام شبكة التواصل الاجتماعي لإثارة تكهنات بأن نتائج الانتخابات ستتغير بعد عمليات إعادة الفرز أو الإجراءات القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news