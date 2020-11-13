منظمة الصحة العالمية تعتزم إنشاء مستودع للكائنات مسببة الأمراض

المصدر: جنيف - د. ب. أ

ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الجمعة في جنيف إن جائحة «كوفيد-19» أظهرت أن الدول بحاجة ملحة إلى نظام لتقاسم العينات الطبية ومنشأة تخزين مركزية للكائنات مسببة الأمراض.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في نهاية الاجتماع السنوي للدول الأعضاء: «نقترح نهجا جديدا يشمل مخزنا لوضع المواد التي لدى منظمة الصحة العالمية بشكل آمن في سويسرا».

وقال في مؤتمر عبر الإنترنت إن الآلية سوف تساعد في تسريع الأبحاث الخاصة بالعقاقير واللقاحات الجديدة.

وجاري وضع مسودة اتفاق إطاري يحكم ويحدد حجم المواد التي سوف يتم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية و مع غيرها من المؤسسات. وقال تيدروس إن الحكومات سوف تظل حرة في حسم مسألة المشاركة من عدمها.

وأعلن أن سويسرا وافقت على دعم الخطة وأشارت إيطاليا وتايلاند بالفعل إلى أنهما سوف تقدمان مواد بموجب هذا الاتفاق الإطاري.

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