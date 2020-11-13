فاوتشي: «كوفيدـ19» لن يظل جائحة لمدة طويلة بفضل تطوير اللقاحات

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

قال كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، أمس، إن مرض «كوفيد-19» لن يستمر كجائحة «لمدة طويلة للغاية»، بفضل التقدم السريع في تطور اللقاحات.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال مدير المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية والحساسية، في حدث نظّمه معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث، إن فيروس كورونا المستجد قد يظل على الرغم من ذلك وباء لمدة طويلة.

وجاءت تصريحات فاوتشي بعدما أعلنت شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللقاح الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة بلغت أكثر من 90%، وفقاً لبيانات أولية لدراسة موسعة.

كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج تجربة مشابهة للقاح تطوره شركة مودرنا الأميركية.

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