عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الأميركي لشؤون إيران وفنزويلا المستجدات بالمنطقة

المصدر: أبوظبي ■وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، المبعوث الأميركي لشؤون إيران وفنزويلا، إليوت أبرامز.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها إيران وسورية والعراق، إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إليوت أبرامز، مؤكداً على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالخير على شعبيهما.

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