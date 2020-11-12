مصدر إسرائيلي: مقتل 7 من قوة لحفظ السلام في سقوط هليكوبتر بسيناء

المصدر: القدس - (رويترز)

قال مصدر إسرائيلي، اليوم، إن طائرة هليكوبتر على متنها قوة لحفظ السلام تقودها الولايات المتحدة سقطت في سيناء ما أودى بحياة سبعة من أفراد القوة.

وأكد مكتب مهمة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في إسرائيل وقوع حادث لطائرة هليكوبتر لكنه امتنع عن إضافة المزيد من التعليقات لحين إجراء تحقيق.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه عرض إرسال فريق إنقاذ إلى موقع السقوط.

وتضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وفقا لموقعها على الإنترنت، 1154 من العسكريين من الولايات المتحدة و12 دولة أخرى وتشمل مهامها منطقة تتجاوز مساحتها عشرة آلاف كيلومتر مربع في سيناء. ونحو 452 من العسكريين أميركيون.

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