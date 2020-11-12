بايدن يختار مسؤولا من عهد أوباما لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - د. ب. أ

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إنه تم اختيار رون كلين المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض القادم بمجرد أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية في يناير.

وكان كلين مسؤولا عن التعامل مع ملف فيروس إيبولا في عهد أوباما، مما يسلط الضوء على أولوية بايدن في السيطرة على جائحة فيروس كورونا لدى تسلمه منصبه.

وكان كلين أحد كبار مساعدي بايدن بما في ذلك خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

وقال بايدن في بيان إن «خبرته العميقة والمتنوعة والقدرة على العمل مع أشخاص من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاجه في كبير موظفي البيت الأبيض بينما نواجه لحظة الأزمة هذه ونجمع شمل بلادنا مرة أخرى».

وتسجل الولايات المتحدة أرقاما قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وسجلت مؤخرا أكثر من 130 ألف إصابة في يوم واحد، كما ترتفع أيضا حالات الوفاة وحالات نقل المصابين للمستشفيات.

وتوفي أكثر من 240 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

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