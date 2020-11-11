البحرين: أمر ملكي بتكليف ولي العهد برئاسة مجلس الوزراء

المصدر: المنامة - بنا

أصدر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2020، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان الديوان الملكي البحريني نعى، صباح اليوم، رئيس وزراء المملكة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي انتقل إلى جوار ربه في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية، وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى مملكة البحرين.

وأمر ملك مملكة البحرين الشقيقة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من الغد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news