ماكونيل يؤيد المعركة القانونية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، إنه يؤيد خوض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، معركة قانونية بشأن «مزاعم تزوير الانتخابات».

وأضاف: «الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100%، في النظر بمزاعم المخالفات، وتقييم خياراته القانونية».

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه. وقالت السيناتور سوزان كولينز، للصحافيين، إنها تعتقد أن طعون ترامب القانونية من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات.

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