اتفاق أوروبي مع «بيونتيك» و«فايزر» لتوريد لقاح «كورونا»

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أتمّت المفوضية الأوروبية مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح الواعد من إنتاج شركتَي الأدوية، الألمانية «بيونتيك» والأميركية «فايزر».

وأكدت مصادر المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية في بروكسل، أمس، أن «المفاوضات مع الشركتين انتهت»، وأضافت المصادر: «تم إبرام العقد».

وعقب إبرام العقد، صار من حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، الحصول المتزامن على الدفعات الأولى من واردات اللقاح، وسيُجرى توزيع هذه الدفعات على الدول وفقاً لكثافة السكان في كل دولة، وتبلغ حصة ألمانيا منها نحو 19%.

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