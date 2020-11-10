الأمم المتحدة تحذر من انعدام الأمن الغذائي في 79 دولة بسبب كورونا

المصدر: جنيف - وام

توقعت الأمم المتحدة أن تزيد نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 79 دولة يعمل بها برنامج الأغذية العالمي بنسبة تصل إلى 80 %.

وأرجع التقرير الصادر اليوم في جنيف الزيادة إلى تداعيات وباء كورونا، محذرا من أن العدد سيزداد من 149 مليونا إلى قرابة 270 مليون شخص بحلول نهاية العام.

وركز التقرير بالدرجة الأولى على حالة الجوع والهجرة والنزوح في تلك البلدان جراء انتشار الفيروس، وأكد أن الوباء كانت له آثار واسعة النطاق على طبيعة حركة الهجرة والجوع خاصة بعد أن أدت القيود غير المسبوقة على التنقل والتجارة والنشاط الاقتصاد إلى ركود عالمي وتسببت في ارتفاع مستويات الجوع.

وأوضح التقرير أن أسعار المواد الغذائية قفزت في جنوب السودان مثلا إلى أعلى من متوسط السنوات الخمس السابقة وفوق جميع أسعار السلع في بلدان شرق إفريقيا،

وذلك بعد إغلاق الحدود مع أوغندا ضمن إجراءات الإغلاق وقيود الحركة التي اتخذتها البلدان للسيطرة على انتشار الفيروس.

على صعيد متصل وفيما يتعلق بالمهاجرين بين التقرير أن القيود والاغلاق في جنوب إفريقيا والتي تعد إحدى الوجهات الهامة للعمال المهاجرين في القارة أدت إلى خسائر كبيرة في الدخل والوظائف، حيث فقد 3 ملايين مواطن من جنوب إفريقيا وظائفهم وسبل عيشهم مع توقع بعدم قدرة هؤلاء على العودة إلى أعمالهم في المدى المتوسط والقصير.

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