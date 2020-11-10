الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

المصدر: الجزائر - د ب أ

سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 753 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 63 ألفا و446.

وقررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر، وقالت الوزارة إن قرار التعليق جاء بسبب "حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا"، على أن تستأنف عند توفر الشروط المناسبة.

وسجلت لجنة قطاعية متعددة الأطراف عدة تجاوزات خلال حضور المصلين بأعداد هائلة للصلاة بجامع الجزائر الجمعة الماضية، مؤكدة أن حالة الوباء مازالت "مقلقة" خاصة في الأيام الأخيرة، داعية المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام الإجراءات الوقائية المعمول بها في هذا الشأن.

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