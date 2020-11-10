بيلوسي: ترامب يزرع الفوضى في أيامه الأخيرة بمنصبه

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، هي "دليل على نية ترامب زرع الفوضى في أيامه الأخيرة في منصبه".

وأضافت بيلوسي: "من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس، بزعم رفض الوزير إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة".

وتابعت: "ومع ذلك، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن توقيت هذه الإقالة يثير تساؤلات جدية حول إجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من إدارته".

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