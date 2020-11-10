11 قتيلاً في هجوم على موقع للجيش العراقي

المصدر: بغداد - وكالات

قالت مصادر في الشرطة العراقية ومسعفون، أمس، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصاً، وأصابوا ثمانية آخرين، من بينهم جنود، في هجوم على موقع للجيش العراقي غرب بغداد.

وأضافت المصادر أن المسلحين هاجموا، في أربع سيارات، الموقع بحي الرضوانية في جنوب غرب بغداد، بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية. وقالت مصادر بالشرطة إن قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين.

إلى ذلك، ذكرت الشرطة العراقية أن اثنين من عناصر «الحشد الشعبي» قتلا، وأصيب خمسة آخرون بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى مناطق مدينة كركوك شمال بغداد.

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