مصادر عسكرية: مصرع المئات في إقليم تيغراي الإثيوبي

المصدر: أديس أبابا - رويترز

قالت مصادر عسكرية إن الصراع، في إقليم تيغراي الإثيوبي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وذلك بعدما شنت القوات الاتحادية هجوماً، بعد اتهامها القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول عسكري، لـ«رويترز»، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 500 من قوات تيغراي، بينما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية أخرى أن الجيش الإثيوبي خسر المئات، خلال دفاعه عن القاعدة.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة الأرقام، رغم أن دبلوماسياً قال، أيضاً، إن هناك مخاوف من مقتل المئات. ومن جانبه، سعى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، إلى طمأنة بأن بلاده لا تتجه نحو حرب أهلية، وقال في تغريدة على «تويتر»: «المخاوف من أن تنزلق إثيوبيا إلى الفوضى لا أساس لها من الصحة، وهي نتاج عدم فهم عميق لمجريات الأمور لدينا».

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